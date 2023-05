Oroscopo Paolo Fox della settimana 29 maggio-4 giugno 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 29 maggio al 4 giugno 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 29 maggio al 4 giugno 2023 trovate online, diffuse da diversi siti tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso degli ultimi mesi siete cresciuti, maturati. Ora potete davvero fare il grande passo. Possibili incontri importanti, non preventivati, durante uno spostamento o una occasione di incontro. A questo proposito ricordo che proprio queste giornate del prossimo mese sono importanti importanti per iniziare a pensare ai sentimenti, a breve Venere inizierà un transito che durerà tanti mesi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, se state vivendo una relazione particolare, con una persona siamo arrivati alla resa dei conti, i nodi arriveranno al pettine. In generale tutti i rapporti d’amore da qualche tempo stanno conoscendo una fase di revisione. Per quanto riguarda il lavoro, non dovete abbattervi, le cose si sbloccheranno ma attenzione alla fatica.

GEMELLI

Cari Gemelli, solo chi vive una relazione disturbata da tempo dovrà decidere per un dentro o fuori definitivo. Lavoro? È una situazione di cambiamento, probabile che oggi non si abbiano certezze, anche per l’autunno. Indecisioni possono essere pesanti da sopportare solo se si resta in una situazione conflittuale.

CANCRO

Cari Cancro, sta per arrivare una estate in cui ci sarà più voglia di ridere, di divertirsi. Ecco perché non dovete lasciarvi coinvolgere troppo da inutili problemi, si formeranno coppie e il vostro segno sarà tra i favoriti. Lavoro? Se qualcuno ha minacciato la vostra posizione ora non dovete pensarci più. A breve arriveranno conferme.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (29 maggio-4 giugno 2023), questo periodo porta grandi novità ai giovani e alle persone ancora sole. Le novità sono avvertite anche da chi vive rapporti di vecchia data. Situazioni nuove, importanti, settimana innamorata. Le coppie più solide, quelle che vanno avanti da almeno un anno, possono programmare una convivenza o un matrimonio. Per quanto riguarda il lavoro, è un momento in cui potete avere dei riscontri, ma dovete lottare costantemente (Giove contrario) con persone che vogliono mettere in discussione le vostre parole.

VERGINE

Cari Vergine, qualche tensione potrà nascere in particolare se avete a che fare con Pesci e Sagittario, con tutti gli altri ci sono maggiori opportunità. Settimana importante che spinge ad instaurare un rapporto valido con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, farete delle richieste in questo periodo con la certezza che entro poco arriveranno delle risposte.

BILANCIA

Cari Bilancia, non dovete pensare al passato, anzi. In generale bisogna dire che tutta l’estate viene dalla vostra parte. Per le coppie di lunga data in crisi, che ancora stanno insieme, il peggio è passato. Per quanto riguarda il lavoro, ora che Giove non è più opposto potete ripartire con un progetto speciale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, l’amore in questo periodo è finito in secondo piano. Difficile restare tranquilli, è un periodo in cui tornano in ballo vecchie situazioni mai risolte. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha una attività in proprio sa che deve cambiare progetti, forse anche luogo di azione e in qualche caso accettare una mediazione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, sarà meglio mettere alla porta persone che non vi capiscono, tanto più che da giugno dovrete avere campo libero visto che Venere inizia un transito attivo che durerà molti mesi. Nell’ambito professionale siete sostenuti dal cielo e questo può rivelarsi il periodo giusto per far partire iniziative, accordi professionali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, situazione di rilancio. A breve non ci sarà più Venere contraria, in qualche caso sarà necessario ritrovare la voglia e l’energia per amare o disporvi nuovamente positivi nei confronti di una persona. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha una attività autonoma deve stare attento alle spese.

ACQUARIO

Cari Acquario, a luglio vi sentirete più esigenti, bisognerà stare attenti a non mettere troppo alle strette il partner perché con l’arrivo di giugno si finirebbe per rimettere in discussione tutto. Per quanto riguarda il lavoro, qualche cambiamento ci sarà, una promessa non mantenuta o semplicemente più fatica nel portare avanti le cose che vi interessano.

PESCI

Cari Pesci, è tempo di risvegliare i sentimenti. La settimana invita ad abbandonare qualsiasi tipo di disfattismo, combattete quella sensazione di vuoto che potrebbe nascere in giornate particolari. Per quanto riguarda il lavoro, situazione di cambiamenti in positivo, c’è una riconferma, per paura di sbagliare potreste avere riconfermato programmi che non vi piacciono…

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente