Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 19 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 19 febbraio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, se la mattina risulterà un po’ sottotono, nessun problema: il pomeriggio sarà decisamente migliore. Prestate attenzione alle persone del Gemelli: con loro potreste fare dei buoni progetti. Per quanto riguarda il lavoro, si prospetta la classica giornata piena di piccole incomprensioni. Grossi miglioramenti nel pomeriggio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (19 febbraio), l’amore tornerà un po’ più favorevole durante il pomeriggio, tuttavia per liberarsi di Venere in opposizione toccherà aspettare il 25 febbraio. Abbiate ancora un po’ di pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, il vostro rendimento non sta migliorando. Perché non fermarsi un attimo per riflettere?

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna sta entrando nel vostro segno proprio in questa giornata di metà febbraio: il cielo è positivo e l’amore sarà nell’aria. Per quanto riguarda il lavoro, anche se vi sembra che tutto vada a rilento, alla lunga otterrete vantaggi e soddisfazioni.

CANCRO

Cari Cancro, se una storia è nata da poco il tutto potrebbe diventare molto intrigante; Venere sta per iniziare un transito importante nella giornata di giovedì 25 febbraio. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre idee sono sempre apprezzate, ma potreste trovare in disaccordo le persone che vi conoscono da tempo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (19 febbraio), si prospetta un periodo particolare per i sentimenti. Forse state frequentando qualcuno che non è proprio la persona giusta… Capitolo lavoro: fosse per voi mandereste tutti a quel paese, ma non si può fare…

VERGINE

Cari Vergine, se c’è una discussione nell’aria provate a rimandarla alla giornata di lunedì, il fine settimana e l’amore non vanno d’accordo ultimamente. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate nuove proposte o collaborazioni. Tra maggio e giugno ci sarà un periodo di cambiamenti.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: ottimo cielo per voi. L’amore è nell’aria, bene anche il lavoro.

