Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 18 febbraio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 18 febbraio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, l’amore è davvero trionfante, per cui approfittatene. Se ci sono stati litigi e tensioni con il partner, cercate di chiarirvi. Sul lavoro è arrivato il momento di raccogliere i frutti del proprio impegno. Preparatevi a novità, cambiamenti e trasferimenti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 18 febbraio 2022), potete riscoprire l’amore se siete single o recuperare la passione con il partner. In particolare i fine settimana saranno davvero propizi. Giornata ottima anche sul lavoro, potete ritrovare serenità e intesa con i colleghi.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata ballerina dal punto di vista sentimentale. Alternate momenti sì a momenti no e quindi siete parecchio giù di morale. Misurate bene le vostre parole, se non volete dire qualcosa di troppo e poi pentirvene. Nel lavoro possibile qualche tensione e divergenza con i colleghi, ma tutto si aggiusterà e produrrete qualcosa di positivo.

CANCRO

Cari Cancro, i sentimenti sono un po’ così così, avete degli sbalzi d’umore che si amplificano nel fine settimana. Dosate bene le parole se non volete dire qualcosa di troppo. Sul lavoro le cose migliorano, ma nel weekend possono tornare delle perplessità. Staccate un po’ la spina.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 18 febbraio 2022), c’è una certa tensione nell’aria che vi sovrasta e vi rende nervosi. Forse dipende soprattutto dal partner, che non vi entusiasma più come prima. E allora cercate di parlarvi e chiarire. Sul lavoro le cose migliorano, ma imparate anche ad ascoltare gli altri: non potete fare tutto da soli.

VERGINE

Cari Vergine, questa è una giornata davvero promettente, qualsiasi cosa vogliate o dobbiate fare. Chi è single potrebbe fare piacevoli incontri, è il momento di riscendere in pista dopo un periodo complicato. Sul lavoro avete voglia di cambiare aria: non temete, qualcuno arriverà a bussare alla vostra porta, apprezzando il vostro valore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: cambiamenti sul lavoro, favoriti gli incontri anche in amore.