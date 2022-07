Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 15 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 15 luglio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante questa giornata sarete stanchi e anche in amore c’è del nervosismo, magari qualche non detto con il partner può rovinare un rapporto che sembrava solido e duraturo. Sul lavoro, meglio pensare e non prendere tutto di petto! A volte fare il passo più lungo della gamba è un azzardo che siete costretti a pagare a caro prezzo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 15 luglio 2022), la giornata è ancora all’insegna dal nervosismo, ma non temete perché da fine mese potete togliervi belle soddisfazioni in amore, grazie ad un quadro astrale decisamente più positivo. Sul lavoro preparatevi a un fine settimana sottotono. Una brutta notizia potrebbe rovinarvi il weekend.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarà una giornata favorevole grazie alla Luna in ottimo aspetto che vi permetterà di togliervi parecchie soddisfazioni. In amore lasciatevi andare e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro siete chiamati a prendere decisioni importanti: attenti alle ricadute delle vostre scelte.

CANCRO

Cari Cancro, una giornata molto interessante in amore, e lo sarà ancora di più il weekend. Questo vale in particolare per capire se un rapporto è solido e se vale la pena proseguire in una storia o è meglio guardare altrove. Sul lavoro gli imprevisti capitano, dovete farvene una ragione. Ma non prendetevela e siate ottimisti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 15 luglio 2022), si prevede una giornata molto positiva, questo weekend può fare la differenza. Sul lavoro potreste avere belle idee da sfruttare a pieno. Dovete osare di più se volete fare la differenza e dimostrare il vostro valore.

VERGINE

Cari Vergine, Venere sarà nel segno e questa è un’ottima opportunità da cogliere al volo. Chi ha una storia di lungo corso deve capire se il rapporto è ancora vivo e va alimentato o se è meglio voltare pagina. Sul lavoro avrete bisogno di un aiuto. Le occasioni non mancano, ma se su qualcosa non siete d’accordo, è il caso di trovare un compromesso.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del Leone: nei prossimi giorni si apriranno strade importanti.