Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 10 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 10 aprile 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 10 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, domani cercate di evitare le discussioni, vecchie o nuove che siano. Alcuni problemi richiederanno del tempo per essere risolti, ma si inizia a migliorare. Piano, piano… Giornata comunque nervosa per voi.

TORO

Giornata un po’ complicata, pesante, dal punto di vista sentimentale per i Toro. Potrebbe ripresentarsi una situazione dal passato: fate attenzione. Tenete duro nel lavoro anche se non vi piace, le cose potrebbero stare per migliorare. Resistete.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà una giornata positiva. In amore c’è un recupero generale e i problemi possono essere risolti, chi è solo potrebbe conoscere qualcuno. Nel lavoro potrebbero esserci novità in arrivo.

CANCRO

Cari Cancro, in questo momento potreste non avere le idee chiare in tema sentimentale, la cosa vi stanca, vi stressa. Nel lavoro buone opportunità in arrivo, si recupera.

LEONE

Cari Leone, anche per voi si prospetta una giornata stressante, nervosa. Cercate di mantenere la calma. Cercate di non far ricadere i problemi in amore e nei rapporti con gli altri. Nel lavoro le cose non vanno come vorreste. Mantenete la calma.

VERGINE

Vergine, miglioramenti nel lavoro, momento ideale per fare nuove proposte. La situazione lavorativa più favorevole influisce positivamente nel rapporto con gli altri e in amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello della Vergine: buone notizie sul lavoro. Momento positivo anche in amore.

