Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 10 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 10 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore domani ci vorrà pazienza. Attenzione alle questioni economiche, potrebbero essere oggetto di discussione con il partner… Il lavoro per i giovani potrebbe essere complicato, bisogna tenere duro ancora per un po’.

SCORPIONE

Scorpione, in questa giornata siete un po’ nervosi, nonostante questo in amore le cose vanno molto bene. Nel lavoro situazione un po’ in stallo, pensate a come migliorare. A come dare la svolta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cercate di non fare più del dovuto, fermatevi un po’. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani in amore e nelle relazioni le cose sono complicate, potrebbero esserci dubbi e ripensamenti. Qualche problema anche sul lavoro.

CAPRICORNO

Capricorno, in amore le cose iniziano a migliorare, buono il weekend e la situazione sarà ancora più favorevole da lunedì. Cercate di tenere a bada la rabbia, l’aggressività. Lavoro? Le cose non sono così male…

ACQUARIO

Cari Acquario, in amore le cose non sono perfette, ma presto miglioreranno. Potreste essere diventati un po’ cinici. In particolare se single. Nel lavoro c’è tanto da fare e da preparare. Se ciò che stai facendo non vi piace, chiudete la situazione e andate avanti.

PESCI

Cari Pesci, la situazione è in lieve miglioramento. In amore avete ancora tanti pensieri, ci sono cose che vanno chiarite. Qualche dubbio nel lavoro.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: in amore la situazione sta migliorando e andrà sempre meglio. Lavoro? Non tutto è negativo, anzi…

