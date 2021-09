Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 1 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 1 ottobre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete all’inizio di un periodo molto intenso per gli incontri. Dal 7 ottobre Venere sarà in transito. Per quanto riguarda il lavoro, state facendo nuovi progetti per il futuro, non fermatevi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 1 ottobre 2021), quello in arrivo sarà un mese di preparazione per l’amore, perché novembre sarà molto intrigante. Capitolo lavoro: la Luna è dissonante, rimandate progetti e discussioni.

GEMELLI

Cari Gemelli, dal 7 ottobre Venere sarà in opposizione, meglio chiarirsi subito con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, una situazione che state vivendo alla lunga potrebbe pesare…

CANCRO

Cari Cancro, ultimamente tornate a casa spesso agitati a causa del lavoro e questo genera discussioni. Proprio nel lavoro vi state augurando che una cosa vada a buon fine per non sprecare tutto questo tempo… Cercate di tenere a bada il nervosismo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 1 ottobre 2021), chi ha dedicato molto tempo al lavoro in questo mese potrà riscoprire la forza dei sentimenti. Prima però va dimenticato il passato. Lavoro? Potrete rilanciare un’idea entro il 6 ottobre.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, mese di riflessione per le coppie, un momento di forte tensione si registrerà tra sabato 16 e domenica 17. Per quanto riguarda il lavoro, c’è uno stato di lieve agitazione che coinvolge la vostra vita.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: periodo molto intenso per gli incontri. Bene anche il lavoro.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO, PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA