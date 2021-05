Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 8 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 8 maggio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel fine settimana in arrivo ci saranno grandi opportunità soprattutto per i single, d’altronde avete Luna e Venere favorevoli. Se avete una coppia stabile, cercate di approfittare per trascorrere del tempo insieme al partner, non trascuratelo. Sul lavoro allontanate i pensieri negativi, anche se finora non tutto è andato come avreste voluto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, i problemi non mancano e neppure le difficoltà, ma cercate di non agitarvi inutilmente. Imparate ad affrontare con leggerezza le più comuni problematiche familiari. Anche sul lavoro è un periodo complesso e confuso, ma non per forza significa che dovete cambiare attività o azienda.

GEMELLI

Cari Gemelli, si apre un weekend molto speciale in amore, durante il quale potreste fare un incontro imprevisto. Dopo un lungo periodo da single, avete adesso tanta voglia di innamorarvi di nuovo. Sul lavoro i problemi non mancano, anche perché qualche collega non vede l’ora di mettervi il bastone fra le ruote. Ma alla fine sarete voi ad uscirne vincitori.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna in questo periodo è un po’ insolita, per cui ci vuole una certa prudenza. Sul lavoro è il caso di fermarsi e riflettere sul da fare se non volete prendere decisioni di cui poi finireste per pentirvi. Molti di voi inoltre devono affrontare un contenzioso economico, per cui è sempre meglio stare con le antenne dritte e affidarsi a un esperto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani la Luna in trigono vi dà una scossa di energia senza paragoni. Avete tanta voglia di far bene e di conquistare il mondo. Se ci saranno buone opportunità, sfruttatele al volo. Certo, dovete sempre prima valutare con attenzione pro e contro. Sul lavoro potete approfittare del weekend per definire le strategie future.

VERGINE

Cari Vergine, Venere da domani è in fase polemica e questo si ripercuote in ogni ambito della vostra vita, dal lavoro all’amore. I sentimenti quindi subiranno un netto calo, anche della passione. Sul lavoro c’è bisogno di pazienza perché non tutto gira secondo le vostre previsioni. Attenzione ai rapporti con Pesci, Sagittario e Leone.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: siete pronti a ruggire e conquistare il mondo.

