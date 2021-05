Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 8 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 8 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, si apre un fine settimana piacevole e all’insegna della passione, soprattutto per quelle coppie che hanno finalmente ritrovato la serenità, magari dopo un momento difficile, grazie all’aspetto positivo di Venere. Sul lavoro mettete in conto qualche imprevisto, ma tutto si può risolvere con un po’ di buona volontà.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (8 maggio), sarà una giornata di ripresa: Venere non è più contraria e questo fa tanto soprattutto a livello sentimentale. Sul lavoro possono esserci delle novità, ma in generale siete stanchi della solita routine. Guardatevi intorno e se ci sono buone opportunità coglietele al volo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete la Luna favorevole, ciò significa che anche piccole incomprensioni possono essere facilmente risolte. Per cui non temete e siate ottimisti. Sul lavoro la creatività sarà grande protagonista. In futuro tutto giocherà a vostro favore, basta avere un po’ di pazienza e potrete dimostrare a tutti di che pasta siete fatti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata caratterizzata da più di qualche fastidio per il vostro segno. Evitate inutili complicazioni, soprattutto nei rapporti con il partner. Molti di voi a causa della pandemia hanno dovuto rinunciare agli abbracci delle persone più care. Ora finalmente potete rivederle. Sul lavoro la strada è di nuovo in discesa.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, questa sarà una giornata molto positiva per i sentimenti, d’altronde la Luna è favorevole. Potrete quindi rivivere e riscoprire emozioni che sembravano perdute. Momento fortunato sul lavoro: potete superare i problemi nati di recente e realizzare i vostri progetti.

PESCI

Cari Pesci, questa è una giornata complessa, specie in amore, per cui in questo weekend evitate litigi inutili e discussioni con il partner. Sul lavoro potrebbero presto arrivare nuove proposte da cogliere al volo. Valutate però sempre con calma pro e contro. Il guru degli astrologi vi invita a fare attenzione alle spese: ultimamente ne avete avute di eccessive.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: con questa Luna potete fare grandi cose in amore.

