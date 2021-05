Oroscopo Paolo Fox della settimana 3-9 maggio 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 3 al 9 maggio 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 3 al 9 maggio 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi l’astrologo prevede una settimana da tre stelle. In amore sarà un periodo discreto, anche se senza particolari guizzi o novità. Dovete cercare di trovare nuovi stimoli ed eliminare la pigrizia che vi contraddistingue. Anche chi ha una relazione solida, non deve dare nulla per scontato. Sul lavoro si possono risolvere tanti problemi. Forse però non siete soddisfatti dei risultati ottenuti finora.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi si prevedono quattro stelle. In amore, potranno esserci presto grosse novità. Lasciate da parte il passato, non pensateci più, e concentratevi con ottimismo verso il futuro. Se ci sono state discussioni recenti con il partner, chiaritevi al più presto. Sul lavoro anche se state facendo qualcosa che non vi piace, vi conviene andare avanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale dell’astrologo, per voi tre stelle. Amore: sarà una settimana discreta, di transizione. Il meglio arriverà prossimamente. Questa fase dell’anno è un po’ confusa, vi mancano alcuni punti di riferimento. Conflitti anche in amore. Se ci sono stati problemi di natura economica, potreste presto trovare una soluzione. Sul lavoro sarete chiamati a delle sfide, ma con Giove favorevole è possibile ottenere tutto.

CANCRO

Cari Cancro, per voi cinque stelle. La settimana (3-9 maggio) sarà davvero al top. L’amore ultimamente è stato un po’ sottotono, ma in questo inizio di maggio vivrete finalmente grandiose emozioni. Transito positivo della Luna: potrete presto incontrare una persona speciale. Tanto feeling in amore, soprattutto per le coppie stabili. Sul lavoro potete ridiscutere un accordo e prendere decisioni importanti per il futuro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, si prevedono quattro stelle. In amore dovete aprirvi al prossimo ed amare senza alcuna reticenza. Venere favorevole vi permette di capire se una coppia può realmente andare avanti o se è il caso di fermarsi qui e voltare pagina. Attenzione al denaro: ultimamente avete speso troppo. Sul lavoro, se avanzate dei soldi, fatevi sentire.

VERGINE

Cari Vergine, per voi previste cinque stelle. Secondo l’oroscopo settimanale del noto astrologo, vi aspetta una settimana fantastica. Sfruttate al meglio questo quadro astrale specie in amore. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti senza timore. Non avete nulla da perdere. Le coppie che hanno qualche problema dovrebbero parlarne subito. La seconda parte di maggio sarà più complicata da gestire e potrebbe fare tornare a galla quelle tensioni che sembravano superate da tempo. Questioni da rivedere sul lavoro.

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi cinque stelle. Bene l’amore, in particolare le storie nate da poco potranno trasformarsi in qualcosa di speciale. Le coppie solide e che si amano davvero pensano a qualcosa di grande come avere un figlio, alla casa o un cambiamento. Sul lavoro potete realizzare progetti importanti. Se non tutto finora è andato come vorreste, non fatevi prendere dall’ansia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (3-9 maggio), per voi sono previste tre stelle. In amore prendete tutto troppo di petto e questo non è mai un bene. Potrebbero esserci quindi momenti di disagio. Se possibile evitate discussioni, anche se pensate che qualcuno è stato scorretto nei vostri confronti. Sul lavoro è una settimana di transizione. Da metà maggio andrà meglio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, per voi sono previste tre stelle. In amore non avete voglia di infilarvi in situazioni complicate. Siete troppo critici e polemici, mentre invece avreste bisogno di rilassarvi. Nella vita di coppia evitate fraintendimenti o di portare avanti storie parallele. Le relazioni in crisi devono ritrovare serenità. Sul lavoro avete tanti obiettivi ambiziosi ma realizzarli non è facile.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi cinque stelle. Preparatevi a una settimana fantastica! In amore potrete finalmente riabbracciare il partner dopo un lungo periodo di lontananza. Chi è single da tempo non si fa molti problemi, perché siete un segno che ama stare da solo. Quando incontrate nuove persone, non esternate subito i vostri sentimenti. Per le coppie stabili questo è un periodo importante per fare progetti in vista del futuro. Tensioni in vista con Marte in opposizione. Buone opportunità lavorative.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi si prevedono tre stelle. Dovete superare le difficoltà e le paure che vi portate dietro da troppo tempo in amore. Chi vive una relazione complessa, potrà avere momenti di difficoltà. Bene invece le coppie stabili e con progetti ambiziosi. Con Giove e Saturno nel vostro spazio zodiacale le idee non mancano, ma i soldi non sono abbastanza. Sul lavoro c’è voglia di cambiamento.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, l’astrologo vi affibbia quattro stelle. Amore? Potrebbero esserci dispute e tensioni. Se avete avviato da poco una relazione, dovete trovare i giusti meccanismi. Se siete single da poco, non avete voglia di impegnarvi nuovamente. Sul lavoro invece sarà una settimana promettente, soprattutto per chi è fermo da tempo. Giove inizia un transito importante: potete realizzare i vostri progetti.

