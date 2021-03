Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 6 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 6 marzo 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, domani vi sentite un po’ meglio, soprattutto con voi stessi. Questi primi mesi dell’anno, secondo le stelle, vi servono per recuperare tutto ciò che è andato storto nel 2020. Non preoccupatevi quindi se vi sentite un po’ affaticati. Già in questi giorni le previsioni girano a vostro favore. Giove e Saturno vi aiutano a prendere decisioni importanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (6 marzo 2021), dovete fare i conti con la Luna in opposizione e come sapete non è mai facile. Avete tanti impegni ma in giornate così è difficile portare tutto a termine. Dovreste darvi delle priorità e capire da che parte andare. Approfittate di questo weekend, godetevelo, soprattutto se avete un partner.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo non è dei migliori in questo periodo: non tutto infatti va per il verso giusto. In generale avete vissuto una settimana di riflessione, con Sole e Venere conflittuali che non vi aiutano a risolvere i vostri dubbi. Problemi in particolare nelle relazioni, non solo di natura sentimentale, ma anche familiare o nelle amicizie.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovete trovare una nuova strada da percorrere: tra fine aprile, maggio e anche giugno avrete stelle molto interessanti per quanto riguarda il lavoro: potreste ricevere un’opportunità da valutare con attenzione. Per fortuna non ci sono i pianeti contrari di qualche settimana fa, ma Giove non è ancora favorevole.

LEONE

Cari Leone, molti di voi stanno cercando di fare qualcosa per superare gli altri, soprattutto in ambito lavorativo. D’altronde per natura siete ambiziosi e competitivi come pochi. Potrete togliervi belle soddisfazioni. Ricordatevi sempre che venite da un febbraio molto complesso, per cui la cautela non è mai troppa.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, molti di voi vivono una sorta di crisi d’amore. In particolare potrebbe essere dettata dalla mancanza di tempo nei confronti del partner. Siete talmente tanto presi dal lavoro e dai vostri impegni che state trascurando i sentimenti. Cercate di non esagerare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: nei prossimi mesi grandi opportunità sul lavoro.

