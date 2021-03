Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 6 marzo 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 6 marzo 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo periodo dovreste imparare a mettere da parte qualche soldo, perché avete speso troppo e ora potreste trovarvi un po’ in difficoltà. Cercate quindi di risparmiare. D’altronde l’ultimo anno è stato difficile per tutti. I problemi da risolvere non mancano, cercate di non farvi prendere dall’ansia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (6 marzo), la Luna nel segno è sempre una bella notizia. Potete quindi progettare al meglio il vostro futuro. Sul lavoro infatti non siete molto soddisfatti di quello che state facendo, per cui può essere il momento di cambiare aria. Dubbi per chi ha a che fare con Toro e Leone.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo periodo avete bisogno di nuovi stimoli sotto ogni punto di vista. D’altronde se fate sempre le stesse cose finite per impigrirvi e annoiarvi, mentre invece dovete essere propositivi e portare avanti nuovi progetti. Siete un po’ perplessi perché avreste voluto maggiori risposte ai vostri dubbi, ma ancora non sono arrivate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo per voi è un periodo di grande impegno e stress, dovete restare concentrati e dare il massimo, per mostrare a tutti il vostro valore. Molti di voi negli ultimi mesi hanno cambiato vito e preso decisioni importanti. Se avete un lavoro stabile, è il momento di ricercare maggiore serenità.

ACQUARIO

Cari Acquario, avete stelle davvero importanti per cui siete uno dei segni al top di questo periodo. Approfittatene per portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. La prossima settimana, poi, sarà ancor più ricca di opportunità. D’altronde Mercurio, Giove e Saturno sono nel segno, e Marte ha appena iniziato un transito importante.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, pian piano per fortuna vi state allontanando da una situazione critica e che vi ha messo in difficoltà. Il momento di ripartire è arrivato. Alcuni di voi vengono da una crisi in amore: cercate di capire se si può ricucire con il partner o bisogna voltare pagina.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: le stelle vi assistono, siete al top.

