Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 4 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 4 ottobre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, l’energia non ti manca, ma potresti sentirti un po’ in conflitto tra quello che vuoi e quello che “devi” fare. Non rimandare troppo: la decisione che prendi ora farà la differenza nei prossimi giorni. In amore: più passione, meno orgoglio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 4 ottobre 2025), la giornata parte lenta, ma si apre in bellezza nel pomeriggio. Favoriti i rapporti con colleghi e amici: c’è un progetto che torna alla ribalta. In amore… piccole tensioni, ma nulla che non si possa sciogliere con una carezza.

GEMELLI

Cari Gemelli, un po’ di nervosismo, ma anche tanta voglia di cambiare. Oggi le parole contano: attento a come ti esprimi, perché potresti convincere o irritare chi ti ascolta. L’amore ha bisogno di leggerezza, non di analisi infinite.

CANCRO

Cari Cancro, c’è un’aria nuova intorno a te: la Luna protegge i rapporti affettivi. Sul lavoro, invece, stai cercando conferme che tardano ad arrivare. Non forzare i tempi: presto la situazione si sbloccherà.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 4 ottobre 2025), ti senti protagonista, ma attento a non strafare. In amore torna il desiderio di condividere di più, anche se qualche orgoglio di troppo può complicare i rapporti. Una telefonata inattesa porta notizie utili.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo ti invita alla prudenza: non è il momento di correre rischi economici o professionali. L’amore, però, chiede chiarezza: non lasciare sospese questioni importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: un po’ di nervosismo, ma anche tanta voglia di cambiare.