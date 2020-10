Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 31 ottobre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 31 ottobre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 31 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, domani analizzate tutte le cose con attenzione e cercate di non preoccuparvi troppo. Per quanto riguarda il lavoro, siate prudenti. Non fate passi falsi e aspettate prima di dire cose sbagliate. Mercurio domani sarà in opposizione: state attenti alle questioni economiche!

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 31 ottobre 2020 – le storie d’amore nate da poco sono molto promettenti. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione si fa molto interessante. In arrivo anche buone opportunità da cogliere al volo.

GEMELLI

Cari Gemelli, Venere è dalla vostra parte e questo significa solo una cosa: ottime notizie per i sentimenti. Lavoro? In arrivo una soddisfazione o comunicazione importante. Non sottovalutate le nuove ipotesi di collaborazione!

CANCRO

Cari Cancro, il mese di novembre sarà decisivo soprattutto se vivete una storia d’amore non del tutto stabile. Per quanto riguarda il lavoro, i nuovi contratti non sono promettenti. In questo mese, molto probabilmente, avete già minacciato di lasciar perdere tutto!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 31 ottobre 2020 -, la Luna sarà dissonante: chi ha problemi di cuore dovrà evitare le polemiche e le critiche esagerate. Per quanto riguarda il lavoro, evitate ogni tipo di scontro. Domani ci sarà qualche problemino di troppo da affrontare!

VERGINE

Cari Vergine, la Luna è favorevole, approfittane: nel pomeriggio tornerà la voglia di amare e di essere amati. Sul fronte del lavoro, questo sabato (dopo due giornate problematiche) vi aiuta a vedere la prossima settimana con occhi diversi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 31 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: la Luna è favorevole. Ottime notizie per l’amore. Lavoro? La prossima settimana sarà decisamente migliore di questa che si sta chiudendo.

