Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 31 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 31 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani Venere si troverà nel vostro segno: cogliete l’occasione, godetene. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di portare avanti nuovi progetti imbastiti di recente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la Luna sarà opposta: siate cauti e cercate di non cadere nelle provocazioni. Per quanto riguarda il lavoro, avete troppe cose da fare: cercate di organizzare tutto con calma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Mercurio, Venere e Marte sono favorevoli: cielo buono, se non ottimo, per l’amore. Il periodo è sicuramente migliore rispetto agli inizi del mese. Per quanto riguarda il lavoro, non temete: tra novembre e dicembre le cose andranno alla grande.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per le coppie che hanno avuto delle difficoltà è arrivato il momento di fare una scelta: continuare a stare insieme o lasciarsi. Per quanto riguarda il lavoro, se avete dei problemi parlatene con calma.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 31 ottobre 2020 -, Venere sarà favorevole: cogliete l’occasione, avete tanta voglia di amare… Sul fronte del lavoro, dovrete fare delle scelte importanti. Entro il mese di dicembre dovrete capire cosa volete fare e dove volete andare.

PESCI

Cari Pesci, la Luna in questo periodo è favorevole: ottimi i rapporti con i nati sotto il segno dello Scorpione e del Cancro. Per quanto riguarda il lavoro, mettetevi in gioco. Le vostre intuizioni saranno premiate dal 10 novembre con Mercurio che tornerà in transito diretto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Sagittario: Mercurio, Venere e Marte sono favorevoli, cielo buono, se non ottimo, per l’amore.

