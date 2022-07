Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 30 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 30 luglio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo un momento molto positivo, soprattutto coloro tra voi che stanno progettando una vacanza all’estero per questa estate. Per chi invece è costretto a lavorare, in ogni caso ci sono buone notizie: il vostro impegno sarà ricompensato e raccoglierete i meritati frutti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 30 luglio 2022), la giornata sarà davvero tesa. Il lavoro non si ferma mai e non fa che provocarvi crisi di nervi. Siete persone molto nervose e suscettibili allo stress, ma è anche vero che i vostri superiori pretendono forse troppo da tutti. Cercate di staccare la spina almeno in serata.

GEMELLI

Cari Gemelli, sono in arrivo giorni molto complicati, nei quali ci sarà molta confusione, soprattutto riguardo al futuro. Avete dei progetti in cantiere ma fate fatica a farli partire, forse vi manca il coraggio. Siete indecisi se sia la scelta giusta o meno e nel frattempo continuate a rimandare. Accettate i consigli di chi vi vuol bene.

CANCRO

Cari Cancro, in questo sabato farete molte conoscenze. Chissà, per i single, se tra queste ci possa essere anche una persona speciale che vi farà battere il cuore. Vi sentite pronti per tuffarvi in una nuova avventura sentimentale e anzi siete ansiosi di trovare qualcuno che vi voglia bene per quello che siete. Tuttavia, le stelle consigliano calma. Non fatevi prendere dalla fretta.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 30 luglio 2022), siete in formissima. Sia a livello fisico che mentale. Il merito è tutto dell’amore: state vivendo un periodo fantastico in coppia e anche i single si stanno divertendo molto sotto le lenzuola. Inevitabile, quindi, che il morale sia alto. Continuate così e lasciate fuori tutta la negatività.

VERGINE

Cari Vergine, avete una scelta importante da prendere. Una soluzione è facile, vicina, ma anche poco stimolante. L’altra, invece, vi pone davanti a un sacco di punti interrogativi. Eppure, vi tenta moltissimo. Che fare? In questi casi, ascoltate sempre e solo il vostro cuore. E magari anche i consigli di chi vi vuole bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del Cancro: chi è single potrebbe trovare l’anima gemella.