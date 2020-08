Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 29 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 29 agosto 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 29 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, per voi si preannuncia una giornata ancora problematica in amore: potrebbero esserci incomprensioni con il partner. Le stelle ancora non aiutano neanche nella professione: non tutto è facile da gestire. Si recupera da settembre.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (29 agosto), in amore il cuore batte forte: ci sono situazioni intriganti. Cercate però di non farvi attirare da situazioni ambigue. Sul lavoro chi è rimasto fermo per lungo tempo adesso avrà nuove occasioni per ripartire.

GEMELLI

Cari Gemelli, domani sarà meglio misurare le parole ed essere diplomatici al massimo. Evitate le recriminazioni. Cercate di porre attenzione sul lavoro, non farte errori di distrazione che potreste pagare cari…

CANCRO

Cari Cancro, per voi si preannuncia una giornata nervosa, ci sono tensioni con il partner o con qualcuno in famiglia. Attenzione alle spese. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe arrivare una chiamata inaspettata a breve…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (29 agosto 2020), la giornata sarà positiva per i sentimenti, il mese si conclude bene: nuovi incontri favoriti. Evitate le discussioni, anche se qualcuno non fa il proprio dovere non dovete essere sempre criticare. Non arrabbiatevi se nei progetti di lavoro c’è qualche cambiamento non previsto…

VERGINE

Cari Vergine, domani ci sarà voglia di fare progetti con il partner: Giove e Saturno sono dalla vostra parte. Stelle positive anche per i single: se vi piace qualcuno fatevi avanti. Buone novità anche per il lavoro: un contratto può andare a termine.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: volete fare progetti? Fateli! Giove e Saturno sono dalla vostra parte.

