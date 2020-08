Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 29 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 29 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi la giornata di domani sarà tesa e nervosa: cercate di usare cautela soprattutto nel rapporto con il partner, ma anche con tutti gli altri. Sul lavoro abbiate pazienza: alcune situazioni si delineeranno a settembre. Ci vuole ancora un po’ di tempo…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani potrete risolvere un problema con il partner, ma parlate chiaro… Sul lavoro adesso riuscirete a concentrarvi meglio, avrete anche maggiore energia: usate queste due doti per ottenere migliori risultati.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Fox, per voi quella di domani sarà una giornata positiva. In particolare per quanto riguarda i sentimenti, sono possibili incontri interessanti. In ambito professionale attenzione a non fare mosse azzardate…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata positiva specie al mattino, con la Luna ancora nel segno: affidatevi però a persone che ricambiano i vostri sentimenti. Sul lavoro ci sono buone occasioni da sfruttare al massimo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per domani avete un buon cielo per i sentimenti, cercate di dare il meglio di voi. Attenzione a non cedere al nervosismo nel pomeriggio. Sul lavoro fate bene a essere ambiziosi, i progetti a cui tenete possono essere realizzati.

PESCI

Cari Pesci, c’è qualche incertezza in amore, forse è giunto il momento di fare un bilancio e forse cambiare qualcosa. Sul lavoro c’è qualcosa che vi infastidisce: ritardi o contrattempi potrebbero metterti di malumore nelle prossime ore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: buon cielo per quanto riguarda i sentimenti, fatevi avanti!

