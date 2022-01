Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 22 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 22 gennaio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, probabilmente nelle prossime ore avrete un po’ di difficoltà nel capire quello che provate davvero: le vostre emozioni passeranno da un estremo all’altro. L’ottimismo e l’eccitazione potrebbero allontanare la vostra paura del cambiamento, risvegliando la vostra voglia di vedere cosa succederà in seguito.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 22 gennaio 2022), dovete prendere un po’ più in considerazione i vostri limiti e la vostra resistenza. Avete lavorato molto in questi ultimi giorni, probabilmente troppo, e nonostante la buona organizzazione, questo vi ha preso molte energie.

GEMELLI

Cari Gemelli, nelle prossime ore sarete i re del paradosso e cercherete il lato positivo in ogni cosa, ma allo stesso tempo vorrete evitare di farvi trarre in inganno dalle concezioni troppo semplicistiche. Il vostro attaccamento alla verità non potrà essere lasciato da parte, dovrete prendere in considerazione tutte le possibilità

CANCRO

Cari Cancro, domani vi sentirete meno introversi del solito, e a vostro agio nel socializzare. Paradossalmente, questo potrebbe avere un impatto negativo sul vostro lavoro. Fate attenzione alle relazioni professionali e a dove potrebbero portarvi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 22 gennaio 2022), avete di nuovo quell’espressione imbronciata che non vi si addice… Cosa c’è che non va questa volta? Recentemente avete subito molta pressione e il vostro morale ne ha risentito molto. Avete i vostri buoni motivi per lamentarvi ma dovrete continuare a pensare positivo e impiegare la vostra energia in maniera costruttiva.

VERGINE

Cari Vergine, prendete le distanze da un gruppo di colleghi o amici. Avete bisogno di più indipendenza. Non sopportate più la sensazione che qualcuno stia controllando ogni minimo dettaglio della vostra vita. Libertà.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: cercherete il lato positivo in ogni cosa, ma allo stesso tempo vorrete evitare di farvi trarre in inganno dalle concezioni troppo semplicistiche.