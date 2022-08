Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 20 agosto 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 20 agosto 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, a livello lavorativo potrete togliervi grandi soddisfazioni e aumentare il vostro ego che già è abbastanza smisurato. Cautela però perché se esagerate potreste infastidire chi vi circonda. Prendetevi magari una tisana o un calmante per tenere a bada i nervi. Già bastano gli altri a innervosirvi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 20 agosto 2022), dovete lasciar perdere e non fare un dramma se qualcuno gioca sporco e non si comporta correttamente. Voi andate dritti per la vostra strada e puntate in alto, prima o poi giustizia verrà fatta. Non trascurate la forma fisica e l’allenamento.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete particolarmente gentili e mansueti: questo è certamente un bene perché chi vi circonda noterà che siete educati, ma a volte conviene fare attenzione perché a essere troppo buoni… Nuove amicizie e rapporti speciali vi permetteranno di recuperare energie che sembravano esser svanite.

CANCRO

Cari Cancro, sarà finalmente il momento di fare una mossa per certi versi azzardata ma che non vedete l’ora di fare da tempo, e che alla fine darà i frutti sperati, se non addirittura superiori. Cercate quando potete di riposare, se non volete un esaurimento nervoso!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 20 agosto 2022), sarete pervasi da un buon umore fuori dal comune, e che sarà davvero contagioso. In alcuni casi dovreste prendervi delle pause, perché vi rendete conto che non state gestendo al meglio tutti gli impegni. Non trascurate l’allenamento e la dieta.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, avete talmente tanti impegni che non sapete da dove cominciare. Forse è il caso di darvi delle priorità, se non volete che il tutto vi travolga. Non fatevi prendere dall’ansia e dallo stress. Andate un po’ al mare o comunque ricaricate le pile per come potete. Magari un po’ di sport vi aiuterà a scaricare la tensione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: farete qualcosa che vi darà grandi soddisfazioni.