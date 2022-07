Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 6 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 6 luglio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore la giornata potrebbe portare qualche polemica di troppo. Non attizzate i fuochi inutilmente e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro avete voglia di mettervi pienamente in gioco e siete in grado di ottenere grandi cose. Le occasioni per fare bene non mancheranno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 6 luglio 2022), avrete una marcia in più, sfruttatela bene. Se avete conosciuto da poco una persona che vi piace, non lasciatevela scappare. Come sempre nella vita ogni lasciata è persa. Poi potreste avere dei rimpianti. Sul lavoro cercate di capire quali sono le vostre attuali e reali esigenze.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore avete le idee davvero confuse e non siete in grado di capire qual è il bene per voi. Il consiglio come sempre è di non tenere il piede in due scarpe, ma di fare buon viso a cattivo gioco. Se state vivendo due relazioni contemporaneamente, meglio accantonarne una e concentrarsi su quella che davvero vi stimola. Sul lavoro evitate litigi con i superiori.

CANCRO

Cari Cancro, questo è davvero un periodo ottimo, da sfruttare al massimo. Se siete single da tempo, potete conoscere l’anima gemella. Fate piazza pulita del passato ed apritevi a nuove conoscenze. Sul lavoro c’è aria di novità, come quando sforni il pane ancora caldo. Godetevi questa fragranza unica data dall’attesa della novità, tutta da assaporare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 6 luglio 2022), love is in the air, diceva una nota canzone. Chi vive una storia lunga e solida può pensare a fare un passo in avanti importante, come il matrimonio o quanto meno una convivenza. Sul lavoro avvertite una forte stanchezza, avete troppi impegni e pensieri per la testa. E le ferie sono ancora lontane.

VERGINE

Cari Vergine, in amore dovete superare vecchie ruggini e stanchezze mai del tutto sopite. Apritevi alla conoscenza di nuove persone, non solo in amore ma anche ad esempio nelle amicizie. Può essere un buon modo per conoscere nuova gente e allargare l’orizzonte. Sul lavoro avete ottime intuizioni, fate sentire forte la vostra voce.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: l’amore è nell’aria, ma il lavoro rischia di fagocitarvi. Fate attenzione.