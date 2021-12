Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 29 dicembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 29 dicembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, entro la giornata di venerdì potreste ricevere una bella risposta in amore. Per quanto riguarda il lavoro, siete pensierosi, ma il 2022 si aprirà con buone speranze per voi. Tenete duro ancora un po’.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 29 dicembre 2021), Luna contraria in amore, ma per fortuna si tratta di piccoli screzi e nulla più. Capitolo lavoro: siete nervosi, evitate di stancarvi troppo. Mordetevi la lingua se necessario…

GEMELLI

Cari Gemelli, è arrivato il momento di mettere in chiaro alcune cose importanti. Dovete apportare cambiamenti al vostro modo di lavorare, la stanchezza è molta. Forse troppa.

CANCRO

Cari Cancro, nelle prossime ore forse è meglio se evitate scelte impegnative in amore. Periodo buono per il lavoro se cercate una nuova occupazione, ma agite entro il mese di aprile. Dopo la situazione potrebbe complicarsi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 29 dicembre 2021), evitate le polemiche in amore, se qualcosa non vi sembra che vada staccate la spina. Dite basta. Evitate discussioni anche sul lavoro, anche se non sarà facile. Nervosismo nell’aria…

VERGINE

Cari Vergine, in amore si preannuncia un momento interessante, ricordate che avete bisogno di tranquillità e pace. Siate positivi sul lavoro, anche quando provate ansia e/o frustrazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: buon momento nella sfera sentimentale. Lavoro? Siate sempre positivi. Sempre.