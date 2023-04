Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 26 aprile 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 26 aprile 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna sta rendendo il cuore dei nati sotto questo segno più leggero del solito: avete una vita amorosa più facile e meno battibecchi del solito. Chi è già in coppia a breve potrebbe ritrovare una complicità che credeva perduta. Fine settimana molto passionale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 26 aprile 2023), state vivendo diversi giorni di riflessione. Molte situazioni poco chiare nell’ultimo mese vi hanno spinto a rivalutare alcuni aspetti della vostra vita. Cercate di capire cosa desiderate davvero e la strada migliore da percorrere per vivere con serenità.

GEMELLI

Cari Gemelli, Venere accende le prospettive amorose: passione e romanticismo all’orizzonte. Valutate la situazione con razionalità e non perdete la testa. Chi ha già un partner potrà approfittarne per celebrare l’amore con originalità.

CANCRO

Cari Cancro, il vostro anche domani sarà un cielo romantico, sarete travolti dalla passione e favoriti nelle conquiste amorose. Lasciatevi alle spalle lo stress dell’ufficio…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 26 aprile 2023), nel corso delle prossime ore avvertirete tanto calore e avrete molte occasioni di riavvicinarvi alle persone che amate, riaccendere amicizie spente e rievocare momenti nostalgici. Rilassatevi e rivalutate alcune parti della vostra vita.

VERGINE

Cari Vergine, flessibilità è la parola d’ordine. Siate pronti ad accettare posizioni un po’ fastidiose, avete obiettivi a lungo termine e non è il caso di puntare i piedi in questo momento. Se dovete agire fatelo con calma e precisione. Calma.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: la Luna sta rendendo il cuore dei nati sotto questo segno più leggero del solito.