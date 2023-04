Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 26 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 26 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, finalmente un po’ di pace: molti di voi nel corso delle prossime ore potranno fermarsi e rilassarsi. Nulla sembra in grado di scuotervi in questo momento e questo senso di calma vi aiuta anche a riparare le relazioni con alcuni amici o colleghi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 26 aprile 2023), scetticismo e sospetti vi attanagliano… Limitate i danni e dedicate più tempo a voi stessi per calmare la paranoia. Raccoglierete i pezzi una volta che sarete più sereni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, tante idee nuove portano eccitazione nella vostra vita: le vostre proposte potrebbero essere accolte con curiosità. Questa settimana è perfetta per portare avanti progetti personali e non avere paura di osare un po’ di più.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna piega l’umore, sarete un po’ più acidi e rassegnati del solito. Piccoli obiettivi aiutano a rimettersi in piedi e riacquisire fiducia. Non arrendetevi, ma partite dalle piccole cose per tornare a sorridere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 26 aprile 2023), sogni e decisioni nel futuro. In particolare di coloro che guardano avanti con ottimismo. Cercate di non agire d’impulso, coinvolgete chi amate prima di fare cambiamenti radicali. Ponderate bene le vostre mosse.

PESCI

Cari Pesci, tanta tensione all’orizzonte. Cercate di contenere il nervosismo e canalizzarlo in modo costruttivo per superare queste sfide. Non sfogate la vostra irritabilità su chi non ha colpe.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: finalmente un po’ di pace: molti di voi nel corso delle prossime ore potranno fermarsi e rilassarsi.