Oroscopo Paolo Fox della settimana 24-30 aprile 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 24 al 30 aprile 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 24 al 30 aprile 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, la Luna renderà il cuore dei nati sotto questo segno più leggero, con una vita amorosa più facile e meno battibecchi del solito. Chi è già in coppia ritroverà una complicità che credeva perduta. Fine settimana molto passionale, non rigettate le novità! Apritevi con fiducia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, saranno giorni di riflessione. Molte situazioni poco chiare nell’ultimo mese vi hanno spinto a rivalutare alcuni aspetti della vostra vita. In amore, potreste essere di fronte ad un bivio. Cercate di capire cosa desiderate davvero e la strada migliore da percorrere per vivere con serenità.

GEMELLI

Cari Gemelli, Venere accende le prospettive amorose per il vostro segno, con passione e romanticismo. Valutate la situazione con razionalità e non perdete la testa. Chi ha già un partner potrà approfittarne per celebrare l’amore con originalità. Organizzate qualcosa di sorprendente.

CANCRO

Cari Cancro, cielo romantico, sarete travolti dalla passione e favoriti nelle conquiste amorose. Lasciatevi alle spalle lo stress dell’ufficio: al momento il vostro benessere psicofisico è la priorità. Potreste incontrare qualcuno di davvero speciale.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (24-30 aprile 2023), tanto calore e molte occasioni di riavvicinarsi alle persone che amate, riaccendere amicizie spente e rievocare momenti nostalgici. Rilassatevi e rivalutate alcune parti della vostra vita, godetevi la nuova compagnia e siate pronti a tornare sui vostri passi.

VERGINE

Cari Vergine, flessibilità è la parola d’ordine per i nati nella Vergine. Siate pronti ad accettare posizioni un po’ fastidiose, avete obiettivi a lungo termine e non è il caso di puntare i piedi in questo momento. Se dovete agire fatelo con calma e precisione, senza ribaltare il tavolo.

BILANCIA

Cari Bilancia, finalmente un po’ di pace per i nati nella Bilancia, che potranno fermarsi e rilassarsi. Nulla sembra in grado di scuotervi in questo momento e questo senso di calma vi aiuta anche a riparare le relazioni con alcuni amici o colleghi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, scetticismo e sospetti per i nati nello Scorpione, che si sentono vittime di sorrisini falsi e complimenti di comodo. Limitate i danni e dedicate più tempo a voi stessi per calmare la paranoia. Raccoglierete i pezzi una volta che sarete più sereni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tante idee nuove portano eccitazione nella vita dei nati nel Sagittario, che vedono le loro proposte accolte con curiosità. Questa settimana è perfetta per portare avanti progetti personali e non avere paura di osare un po’ di più. Alcune occasioni sono più uniche che rare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna piega l’umore dei nati nel Capricorno, rendendoli un po’ più acidi e rassegnati del solito. Piccoli obiettivi aiutano a rimettersi in piedi e riacquisire fiducia. Non arrendetevi, ma partite dalle piccole cose per tornare a sorridere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, sogni e decisioni nel futuro dei nati nell’Acquario, che guardano avanti con ottimismo e tanti progetti. Cercate di non agire d’impulso, coinvolgete chi amate prima di fare cambiamenti radicali. Scegliete insieme se è la cosa giusta da fare.

PESCI

Cari Pesci, tanta tensione per i nati nei Pesci, che affrontano difficoltà e ostacoli di ogni tipo. Cercate di contenere il nervosismo e canalizzarlo in modo costruttivo per superare queste sfide. Non sfogate la vostra irritabilità su chi non ha colpe.

