Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 24 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 24 novembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, ci sono ottime notizie soprattutto in amore, grazie al transito del Sole. Se avete litigato con il partner, potete chiarirvi il prima possibile e ritrovare serenità. Sul lavoro avete una marcia in più e potete dimostrare a tutti il vostro valore. Non mollate perché le stelle vi sorridono.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 24 novembre 2021), nel pomeriggio potrebbe esserci una certa agitazione sul fronte amoroso. Anche dal punto di vista lavorativo, non tutto gira per il verso giusto. Non prendete decisioni azzardate.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo vi invita alla calma. Mercurio potrebbe rendervi nervosi a livello amoroso, per cui mantenete la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro avete qualcosa da dire, magari a qualche collega poco serio, fatelo ma mantenendo la calma.

CANCRO

Cari Cancro, in coppia potreste aver avuto pesanti litigi, e ora è il momento di metterci una pietra sopra e chiarirvi prima che sia troppo tardi. Sul lavoro serve tanta pazienza. I problemi sono complessi e non si risolveranno in poche ore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 24 novembre 2021), con la Luna nel segno ritroverete passione ed erotismo, il partner non potrà non gioirne. Sul lavoro mantenete la calma e non perdete le staffe per delle banalità. Non ne vale la pena.

VERGINE

Cari Vergine, in amore c’è un discreto miglioramento nel fine settimana. Tra sabato e domenica chi è single può fare ottimi e piacevoli incontri. Sul lavoro situazione assolutamente positiva. Problemi però a livello economico: Mercurio ha iniziato un transito difficile.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: avete una marcia in più sia in amore che sul lavoro.