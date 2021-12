Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 22 dicembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 22 dicembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle con Sole e Venere dissonanti ci vuole una certa prudenza in ambito sentimentale. Sul lavoro potete far partire i vostri progetti, che si concretizzeranno in particolare in primavera. Abbiate solo un altro po’ di pazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 22 dicembre 2021), in questi giorni siete un po’ distratti, forse l’atmosfera natalizia vi porta la testa altrove. Ma se avete dei compiti da realizzare e completare prima di Natale, concentratevi al massimo. Sul lavoro invece fate attenzione alle spese, ultimamente c’è stata qualche uscita in più.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di domani è una giornata nella quale avrete tanta energia e voglia di fare. Sul lavoro potete portare avanti i vostri progetti, l’importante è circondarsi delle giuste persone e di chi vi può dare veramente una mano. Insomma, non fatevi fregare da chi vuole mettervi il bastone fra le ruote.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di domani – 22 dicembre – per voi sarà un po’ sottotono in amore. Il partner vi sembrerà freddo e distante, per cui cercate di riavvicinarlo e non litigare inutilmente. Sul lavoro cercate di non agitarvi inutilmente, rischiate di perdere la pazienza per un nonnulla.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 22 dicembre 2021), per voi sarà una giornata di grande trionfo in amore, con la Luna nel segno che vi protegge. Sul lavoro da qui al nuovo anno ci saranno grandi novità in arrivo. Sarà il momento della svolta e della conferma.

VERGINE

Cari Vergine, con la Luna nel segno ci saranno ottime opportunità e un cielo terso. Approfittatene. Sul lavoro a causa di alcuni disguidi e ritardi a livello economico sarete agitati e in ansia, ma tranquilli perché tutto si aggiusta. Cercate di risolverle e di non spendere oltre le vostre possibilità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: l’amore trionfa, tornate a ruggire.