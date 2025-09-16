Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 17 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 17 settembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo un periodo di revisione, da qualche ora c’è un po’ di confusione nell’aria che può addirittura aumentare se si vuole risolvere problemi di fretta. Mercurio vi chiede di concentrarvi sulle questioni pratiche, economiche e legali a partire da giovedì 18.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 17 settembre 2025), l’amore inizia ad avere un significato diverso! Nel corso del fine settimana Venere tornerà favorevole e aiuterà a risolvere le cose in ambito sentimentale, sistemerà qualche malessere e metterà a posto i dubbi. Per quanto riguarda il lavoro, nessuna grande novità in vista. Tenete duro.

GEMELLI

Cari Gemelli, periodo creativo e molto attivo: Mercurio inizia un transito importante, in più avete un’idea dell’amore e delle relazioni più bella e intensa rispetto a prima! Coraggio: datevi da fare con fiducia.

CANCRO

Cari Cancro, Luna e Giove nel segno rappresentano l’ispirazione! Alternate giornate intense ad altre in cui siete più ombrosi ma ora siete molto ispirati e presto arriverà una vittoria o supererete un esame. Le stelle di questa settimana di fine settembre 2025 vi invitano a rimanere concentrati in un periodo che potrebbe risultare a tratti decisivo…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 17 settembre 2025), prosegue bene il vostro stato di forza: questa settimana di fine mese la Luna non sarà più in opposizione e, anzi, entrerà proprio in questo segno! Impegnatevi e continuate così. Soddisfazioni in arrivo.

VERGINE

Cari Vergine, qualcuno sembra divertirsi a farvi perdere la pazienza… Cercate di non perderla… In ogni caso non mancano le buone notizie, Venere inizierà un transito positivo venerdì 19 e vi aiuterà a risolvere questi problemi e a “sistemare” anche l’amore!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: prosegue bene il vostro stato di forza. Soddisfazioni.