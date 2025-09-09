Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 10 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 10 settembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, possibili degli incontri interessanti e nuove conoscenze. Presto dovrete compiere una scelta definitiva, valutate bene, perché le nuove relazioni chiedono tutta la vostra attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, nel giro di pochi mesi tutto assumerà una nuova dimensione: la situazione va riorganizzata.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 10 settembre 2025), con Venere dissonante prima del 19 sarà difficile ottenere ciò che volete veramente, in particolare se aspettate un sì da parte del partner o una conferma. Per quanto riguarda il lavoro, sperimenterete delle novità nella gestione della situazione.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel campo sentimentale sarete alla ricerca di rapporti elettrizzanti, che stimolino l’intelletto. Con Venere favorevole i rapporti saranno più intriganti. Per quanto riguarda il lavoro, con Sole e Mercurio dissonanti è il periodo delle attese, state aspettando una risposta.

CANCRO

Cari Cancro, le cose in amore vanno meglio e addirittura questa potrebbe essere per qualcuno una settimana di grandi scelte. Per quanto riguarda il lavoro, avete vissuto scossoni ultimamente ma, invece di arrendervi, siete riusciti a rimnare al timone delle vostre scelte.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 10 settembre 2025), periodo davvero ideale per osare: le storie possono nascere all’improvviso, Venere nel segno regala soddisfazioni. Per quanto riguarda il lavoro, state pensando a nuovi progetti, avete voglia di cambiamento.

VERGINE

Cari Vergine, da luglio qualche tensione in più c’è stata persino nelle coppie migliori, l’interferenza di problemi legati al lavoro o esterni al rapporto si è fatta sentire. Ma ora andiamo incontro ad un periodo di recupero. Per quanto riguarda il lavoro, una bella notizia bussa alle vostre porte.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: possibili degli incontri interessanti e nuove conoscenze.