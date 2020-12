Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 8 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 8 dicembre 2020, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, per voi si preannuncia una giornata davvero interessante: sfruttala a pieno per dare il meglio di voi. Usate a vostro favore l’influsso positivo dei pianeti: unica accortezza, tentate di fare più attenzione alle spese.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (8 dicembre 2020), se molti problemi vi hanno preoccupato fino ad ora, non temete: le situazioni stanno per volgere a vostro favore. Se siete interessati a qualcuno è il momento di farvi avanti. Fatevi coraggio.

GEMELLI

Cari Gemelli, non chiudetevi in voi stessi. Questa giornata di inizio dicembre porterà con sé ottime prospettive: sfruttale a pieno! Non sottovalutate le nuove conoscenze.

CANCRO

Cari Cancro, non demordete anche se la giornata di domani (8 dicembre) potrebbe presentarvi qualche difficoltà. Le fatiche che affronterete, vi ripagheranno… Continua ad essere disponibili sul fronte amoroso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 8 dicembre 2020), Marte non è dalla vostra parte, siate pazienti e evitate discussioni, soprattutto in amore: schivate le polemiche e siate predisposti al cambiamento.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si preannuncia una giornata interessante per nuove proposte, specialmente lavorative. Riprendete i contatti con persone lontane ma se la vostra storia d’amore è solida non temete, non verrà messa a rischio.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata interessante per quanto riguarda il lavoro. Stabilità in amore.

