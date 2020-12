Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 8 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 8 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi si preannuncia una giornata nervosa: non fatevi prendere dall’impulso, cercate di restare calmi e mediare, soprattutto in amore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (8 dicembre 2020), potrebbero esserci parecchi problemi da risolvere ma provengono tutti da inutili malintesi. Non stressatevi e rilassatevi il più possibile, magari insieme al partner…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi quella di domani sarà una giornata positiva: le stelle saranno a vostro favore. Sfruttatele a pieno per stare con chi più amate e per staccare la spina dallo stress della settimana scorsa che ancora vi pesa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, da tempo aspettate una notizia che vi sta lasciando un po’ sulle spine: non vi fate travolgere dall’emozione, ricordate che la calma è la virtù dei forti. Tentate di essere pazienti anche in amore, tra qualche giorno raccoglierete i frutti sperati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 8 dicembre 2020), per voi si preannuncia una giornata sottotono: evitate discussioni futili. Il vostro umore si ripercuoterà su tutta la sfera emotiva, tentate di arginare la cosa.

PESCI

Cari Pesci, quella di domani sarà una giornata positiva, in cui le emozioni saranno predominanti. Potrete finalmente lasciarvi andare senza pensieri: organizzate una serata con la vostra dolce metà, sarà molto apprezzato!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: finalmente potrete lasciarvi andare alle emozioni.

