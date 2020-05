Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 5 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 5 maggio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 5 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox la giornata di domani vi vedrà impegnati a risolvere i problemi lasciati in sospeso, affrontateli il prima possibile, avete bisogno di cambiare pagina. Anche in campo professionale avete delle questioni. Questo è un periodo favorevole per l’amore grazie anche al transito positivo di Venere e della Luna. Chi è single potrà vivere nuove belle emozioni, evitate però di incartarvi in relazioni impossibili.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di domani vi suggerisce di fare attenzione alle spese eccessive, non è il periodo giusto per giocare d’azzardo con lo shopping. Nel campo professionale il quadro potrebbe migliorare tra qualche settimana, fino ad allora tenete duro. Chi è single dovrebbe approfittare di questo periodo per conoscere una nuova persona e avviare una relazione, non dovete isolarvi più del dovuto. Cercate soltanto di non incasinarvi la testa, non riempitela con l’interesse per più persone contemporaneamente.

GEMELLI

Secondo Paolo Fox, cari Gemelli, la giornata di domani sarà molto positiva per il vostro segno, favoriti i contatti, siete entrati in una fase di recupero anche dal punto di vista sentimentale, ma soltanto se la vostra intenzione di recuperare i rapporti sarà genuina. Dovete mettervi di più in gioco. Per quanto riguarda la carriera, valutate bene spostamenti e cambiamenti.

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle la Luna è dalla vostra parte nella giornata di domani e favorisce la sfera sentimentale. La cosa positiva è che durerà anche nei prossimi giorni il suo influsso. Nel campo professionale invece avete bisogno di stabilire delle priorità, capire quello che vi preme maggiormente adesso e le conseguenze delle vostre scelte. Siate cauti nelle scelte.

LEONE

Cari Leone, domani per voi sarà una giornata sottotono, limitatevi al minimo indispensabile, cercate di lasciare spazio anche all’amore, che avete trascurato negli ultimi tempi. Avete bisogno di ritrovare la scintilla e rimettervi in gioco, siete scoraggiati soprattutto nel campo professionale, ma non dovete mollare la spugna proprio adesso. Non siete soddisfatti di nulla e di questo ne risente anche la vita sentimentale.

VERGINE

Cari Vergine, secondo il guru delle stelle avete vissuto di recente qualche conflitto sentimentale che vi ha scoraggiato, ma avrete tutte le carte in regola per recuperare finalmente il terreno perduto. La Luna aiuta a recuperare i rapporti, anche in campo professionale. Seppur la settimana non sia iniziata con il piede giusto, vedrete che arrivando al weekend ritroverete l’amore per le cose. Combattete la noia con un sano hobby.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Cancro: la Luna è dalla vostra parte e vi aiuterà nel campo sentimentale, potrete segnare qualche punto sulla tabella di Cupido.

