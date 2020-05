Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 5 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 5 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox siete più disponibili dal punto di vista sentimentale. Chi vive una storia ancora poco definita vorrà fare un passo in avanti e definire meglio il futuro, fare progetti più concreti, è arrivata anche l’ora! La carriera invece è stimolata dall’influsso di Marte e Mercurio che vi daranno una bella mano a recuperare terreno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo il guru delle stelle quella di domani sarà una giornata interessante grazie anche alla Luna che vi aiuta a rimettervi in sesto. Sarete invasi da tante belle emozioni positive, che mancavano da un po’ nella vostra vita. Anche nel campo professionale arrivano ottime occasioni per poter vincere una sfida.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di domani vi suggerisce di evitare scontri diretti, siate cauti, soprattutto nei confronti di Vergine e Gemelli, non sarà la vostra giornata. Meglio nel fine settimana, rimandate fino ad allora i litigi. Nel campo professionale la situazione migliora, potreste chiudere ottimi affari. Nelle amicizie invece volete mettere in atto una scrematura per capire chi vi vuole davvero bene.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox la giornata di domani sarà positiva grazie all’influsso della Luna. Nel campo professionale potrebbero esserci dei rallentamenti, questo potrebbe causare qualche malumore, non accusate troppo la tristezza, piuttosto puntate al traguardo con ottimismo. Giove nel segno rispolvera vecchie passioni. avete trascurato l’amore di recente a causa dei troppi problemi per la testa, ma adesso volete tornare sulla piazza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox nella giornata di domani avvertirete la voglia di amare, soprattutto nel pomeriggio quando vi assalirà un po’ di malinconia, non lasciatevi buttare giù, piuttosto capite bene cosa volete dalla vita. Sarà una giornata complicata dal punto di vista professionale, portate pazienza per qualche altro giorno.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo il guru delle stelle per voi ci saranno meno problemi nella giornata di domani. Avvertite maggiore serenità nell’aria, grazie anche alla Luna che non è più opposta e vi accompagna anche nel campo professionale, trovando spunti interessanti e nuove collaborazioni lungo la strada, approfittatene. Iniziate a recuperare anche qualche amicizia trascurata.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: la Luna positiva vi aiuterà a ristabilire gli equilibri.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 5 maggio 2020 Oroscopo Branko oggi, lunedì 4 maggio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 4 maggio 2020