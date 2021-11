Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 23 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 23 novembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, c’è maggiore vitalità grazie la bel transito del Sole nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, non mollate, le novità stanno per arrivare e saranno fantastiche.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 23 novembre 2021), durante le ore del pomeriggio sarete abbastanza agitati, cercate di rilassarvi. Per quanto riguarda il lavoro, non fate il passo più lungo della gamba.

GEMELLI

Cari Gemelli, se in amore avete vissuto una crisi il consiglio è di essere molto prudenti. Capitolo lavoro: cercate di fare il punto della situazione al più presto. Serve chiarezza.

CANCRO

Cari Cancro, state pensando di concedervi una pausa per riflettere a fondo sui vostri problemi, ma non solo. Per quanto riguarda il lavoro, c’è un po’ di tensione, novità per i ragazzi giovani.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 23 novembre 2021), per voi si prospetta un bel cielo, in particolare per i cuori solitari. Per quanto riguarda il lavoro, non siate troppo pignoli, nessuno mette in discussione il vostro valore. Evitate di dare fastidio al prossimo…

VERGINE

Cari Vergine, non dedicate poche attenzione al partner per questioni legate al lavoro… Potrebbe essere un grosso errore. Professionalemte parlando invece previste novità in arrivo, in particolare per i giovani.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: bel cielo, sopratutto per i single. Guardatevi intorno!