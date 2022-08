Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 23 agosto 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 23 agosto 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna è dissonante, siete un po’ nervosi e state facendo delle battute che potrebbero infastidire chi vi sta accanto. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non fare polemiche…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 23 agosto 2022), le stelle sono dalla vostra parte, ma in amore c’è bisogno di chiarire qualcosa. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo promette bene: il Sole è favorevole e qualcosa inizia a muoversi!

GEMELLI

Cari Gemelli, favoriti i nuovi incontri: non sottovalutateli. Per quanto riguarda il lavoro, tutto dipende da voi e da quello che volete: nessuna difficoltà e nessun tipo di intralcio sul percorso!

CANCRO

Cari Cancro, in amore cercate di risolvere un problema perché non riuscite a trovare la giusta armonia. Per quanto riguarda il lavoro, non è il momento giusto per i nuovi progetti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 23 agosto 2022), in amore cercate di parlare, di chiarire qualcosa che non va. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancano e la prossima settimana sarà quella vincente.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, la Luna è dalla vostra parte, l’amore procede a gonfie vele. Per quanto riguarda il lavoro, le giornate sono interessanti, soprattutto se avete in mente un nuovo progetto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: la Luna è dalla vostra parte, l’amore procede a gonfie vele.