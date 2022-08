Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 23 agosto 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 23 agosto 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna è dissonante, quindi occhio ai ritardi nella sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio inizia un transito importante: che ne dite di organizzare qualcosa di bello?

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 23 agosto 2022), in amore è meglio evadere un po’, liberare la mente. Per quanto riguarda il lavoro, pensate già a settembre.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la fine del mese sarà speciale per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, le novità non mancano e i grandi progetti sono dietro l’angolo!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna è ancora in opposizione in amore, cercate di portare pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non discutere e di tenere lontano, per quanto possibile, le polemiche!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 23 agosto 2022), in amore prestate attenzione alle relazioni con i nati sotto il segno dell’Ariete e del Cancro. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di avere pazienza per quanto riguarda la sfera economica.

PESCI

Cari Pesci, favoriti i nuovi incontri in serata, cercate di lasciarvi andare. Per quanto riguarda il lavoro, momento interessante in autunno!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: periodo speciale per l’amore.