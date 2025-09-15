Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 16 settembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 16 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 16 settembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questo è un periodo di revisione per voi, da qualche ora c’è un po’ di confusione nell’aria che può addirittura aumentare se si vuole risolvere problemi di fretta. Mercurio vi chiede di concentrarvi sulle questioni pratiche, economiche e legali da giovedì 18 in poi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 16 settembre 2025), l’amore inizia ad avere un significato diverso! Nel weekend Venere tornerà favorevole e aiuterà a risolvere le cose in ambito sentimentale, sistemerà qualche malessere e metterà a posto i dubbi. Lavoro? Nessuna grande novità in vista.

GEMELLI 

Cari Gemelli, questo che state vivendo è per voi un periodo creativo e molto attivo: Mercurio inizia un transito importante, in più avete un’idea dell’amore e delle relazioni più bella e intensa rispetto a prima!

CANCRO

Cari Cancro, la Luna e Giove nel segno rappresentano l’ispirazione! Alternate giornate intense ad altre in cui siete più ombrosi ma ora siete molto ispirati e presto arriverà una vittoria o supererete un esame. Le stelle di questa settimana vi invitano a rimanere concentrati in un periodo che potrebbe risultare a tratti decisivo…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 16 settembre 2025), prosegue bene il vostro stato di forza: questa settimana la Luna non sarà più in opposizione e, anzi, entrerà proprio in questo segno! Impegnatevi e continuate così. Soddisfazioni non solo in ambito lavorativo e personale ma anche in amore.

VERGINE

Cari Vergine, mantenere la calma non è stato facile nelle scorse ore, qualcuno sembra divertirsi a farvi perdere la pazienza. In ogni caso non mancano le buone notizie, Venere inizierà un transito positivo venerdì 19 e vi aiuterà a risolvere questi problemi e a “sistemare” anche l’amore!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: prosegue bene il vostro stato di forza. Soddisfazioni non solo in ambito lavorativo e personale ma anche in amore.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
