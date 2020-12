Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 15 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 15 dicembre 2020, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle avete avuto un weekend di fuoco, ma il cielo vi permetterà di recuperare terreno nelle prossime settimane. Se ci sono delle tensioni in vista, non fateci troppo caso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox dicembre sarà sicuramente un mese migliore per voi, non rimandate però troppo a lungo i vostri impegni.

GEMELLI

Cari Gemelli, arriva la resa dei conti, avevate lasciato correre perché non vi piacciono i discorsi diretti, ma non potete più rimandare. Giornate interessanti in arrivo per i sentimenti, Venere è dalla vostra parte e i progetti stanno per diventare realtà.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox il conflitto è ormai all’ordine del giorno e nella giornata di domani perderete le staffe con semplicità, cercate di non farvi sopraffare, preservate il vostro equilibrio. In amore potrete recuperare serenità molto presto.

LEONE

Cari Leone, la giornata di domani vede l’amore in subbuglio, se qualcosa non va bene non dovete farvene una malattia. Anche sul lavoro c’è qualcosa che non va, questa metà del mese vi dà la spinta giusta per andare avanti.

VERGINE

Cari Vergine, le crisi sono ormai alle spalle, il peggio è passato, non avete di che preoccuparvi ormai, bisogna soltanto guardare avanti e trovare il coraggio di rimboccarsi le maniche. Vi aspettano belle novità sul lavoro.

