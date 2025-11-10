Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 11 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 11 novembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questo cielo da vincitori porterà un po’ di tranquillità. La Luna in transito provoca grandi emozioni ma anche tante cose da fare e da decidere. L’amore è meno caotico rispetto al mese di ottobre, se intendete fare il salto di qualità in una relazione questo è il momento giusto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 11 novembre 2025), è ora di mettersi tutto alle spalle, novembre vi regala soluzioni soprattutto in ambito economico. In amore c’è qualcosa che non vi soddisfa granché…

GEMELLI

Cari Gemelli, avete finalmente superato una fase di crisi e nervosismo, complicata ulteriormente da Mercurio opposto. Non perdete di vista i vostri obiettivi ma cercate di non strafare e di non appesantirvi troppo!

CANCRO

Cari Cancro, siete protagonisti assoluti di questo cielo ma anche un po’ pensierosi, d’altronde non ci si può aspettare che le difficoltà e i problemi spariscano in un istante… Giove favorevole vi garantirà successo ma bisognerà scendere a patti con la realtà.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 11 novembre 2025), grande recupero garantito dalla Luna e da Mercurio in buon aspetto. Attenzione a qualche piccolo dubbio in amore. Prima o poi i nodi verranno al pettine: cercate di fare chiarezza il prima possibile per evitare guai peggiori.

VERGINE

Cari Vergine, c’è tanto da fare e da stabilire in vista del futuro. Vivere alla giornata proprio non fa per voi e ve ne state accorgendo da diversi mesi. Recupero in vista un po’ per tutti i nati sotto questo segno, novità invece per chi è nato i primi di agosto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: siete protagonisti assoluti di questo cielo ma anche un po’ pensierosi.