Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 7 febbraio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 7 febbraio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nella coppia non mancano litigi e discussioni, cercate di limitare i danni il più possibile. Cercate di mantenere la calma e soprattutto non far entrare terze persone nella coppia. Si rischierebbe di aggravare la situazione. Se una relazione non vi soddisfa più, è il caso di chiuderla per sempre. Sul lavoro occorre pazientare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 7 febbraio 2022), vivrete nei prossimi giorni e in questa nuova settimana forti emozioni, per cui fatevi trovare preparati. Avete bisogno di recuperare il tempo perduto, visti i tanti impegni che vi hanno travolto. Lasciatevi andare e non trascurate il partner. Attenzione anche all’aspetto economico, non eccedete con le spese. Ultimamente ne avete avute parecchie.

GEMELLI

Cari Gemelli, a livello lavorativo questo è un periodo davvero stressante e complesso. Presto dovrete prendere decisioni dirimenti per il vostro futuro. Giove in opposizione renderà tutto molto più complicato, con un quadro astrale che vi renderà nervosi e agitati. Le cose per fortuna vanno meglio in ambito sentimentale: avete superato un grosso problema.

CANCRO

Cari Cancro, sul lavoro siete abbastanza nervosi, soprattutto se lavorate con il pubblico. Cercate di mantenere la calma nei rapporti con colleghi e superiori. Ci sono parecchi rapporti in crisi, anche in amore, e febbraio non sarà certo risolutivo. Prima di prendere decisioni importanti, prendetevi un po’ di tempo e riflettete su come agire.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 7 febbraio 2022), vivrete una giornata nella quale potrete fare molto, per cui approfittatene. Sul lavoro valutate eventuali proposte con fiducia ma anche con la giusta calma, ponderando pro e contro. Bene l’amore, soprattutto per le coppie nate negli ultimi mesi. Se invece una relazione è giunta al capolinea, non abbiate timore di voltare pagina.

VERGINE

Cari Vergine, dovrete fare le cose con molta calma, se non volete trovarvi in difficoltà e commettere errori. In amore non siete i tipi che si infatuano subito, anche se provate una forte attrazione fisica. Agite più con la testa che con il cuore, soprattutto se avete avviato da poco una relazione. Sul lavoro tanti progetti sul tavolo nelle prossime settimane, non fatevi prendere dall’ansia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: le stelle vi assistono, tante belle novità in arrivo. Fatevi trovare pronti.