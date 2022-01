Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 31 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 31 gennaio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, finalmente siete in una fase di recupero nelle relazioni e nelle emozioni che ultimamente sono rimaste prive di energia. Durante la giornata di domani però siate cauti, c’è ancora qualcosa che non convince in amore. Ci vorrà pazienza anche sul lavoro. Qualche collega proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 31 gennaio 2022), vi attende una buona giornata per recuperare fisicamente dopo un calo. Molti si sentono più forti e “agitati”, pronti a fare cose diverse da prima. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno potrebbe aver cambiato qualcosa e ora arrivano le prime soddisfazioni. Avanti così.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi attende una giornata un po’ sottotono. Entro fine anno bisognerà capire se continuare un certo progetto di lavoro o passare ad altro… Il Sole ha iniziato un transito particolare: attenzione alle questioni familiari… Mordetevi la lingua. Rischiate di commettere errori che sarà grave sopportare.

CANCRO

Cari Cancro, inizio di settimana molto più tranquillo rispetto agli scorsi. Per voi inizia una fase di recupero anche in amore e nei sentimenti. I maggiori benefici saranno però vissuti nel corso del mese di settembre. Giornata interessante per riflettere sulle condizioni dell’amore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 31 gennaio 2022), qualcuno si sta trascinando una crisi di lunga data ed è ancora in dubbio. Forte dubbio. Chi ha chiuso una storia ora si trova di fronte a una nuova opportunità. Basta pensare al passato, voltate pagina.

VERGINE

Cari Vergine, stelle un po’ controverse per questo inizio di settimana: nonostante abbiate una grande forza e una grande energia interiore, ora sembrate un po’ stanchi. Cercate di curare un po’ di più la forma fisica. Ultimamente infatti avete sgarrato troppo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: ottimo lunedì per l’amore e il lavoro. Inizia la fase di recupero!