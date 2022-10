Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 3 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 3 ottobre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la settimana che parte domani sarà ottima per l’amore dal momento che Venere non sarà più opposto: per i single il periodo è ottimo per vivere avventure passionali. Gestite sempre con cura le finanze.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 3 ottobre 2022), nelle prossime ore avrete Venere in opposizione, cosa che vi porterà dubbi e tentennamneti. Per quanto riguarda il lavoro, si prevede un periodo di assoluta tranquillità. Una spesa da affrontare riguarderà la casa.

GEMELLI

Cari Gemelli, per quanto riguarda il lavoro le cose stanno andando per il verso giusto e entro il prossimo mese andranno ancora meglio. Amore? Non un periodo passionale, ma comunque è un momento di forza. Cercate di non allontanarvi troppo dal partner.

CANCRO

Cari Cancro, giornata interessante soprattutto per i single che potranno essere sorpresi da un incontro speciale. Le coppie di lunga data possono iniziare a costruire qualcosa di serio. Per quanto rigaurda il lavoro, in arrivo una buona opportunità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 3 ottobre 2022), questa settimana dedicherete poco tempo all’amore. Le coppie dovranno risolvere i loro problemi e qualche dubbio. Per quanto riguarda il lavoro, occorre fare buon viso a cattivo gioco.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, ottima giornata soprattutto in amore. Chi ha vissuto una storia difficile deve andare avanti mentre per chi è in coppia, questo periodo aiuta a fare delle scelte.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: giornata interessante soprattutto per i single che potranno essere sorpresi da un incontro speciale.