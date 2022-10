Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 3 ottobre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 3 ottobre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, potreste avere qualche difficoltà in amore: le coppie devono risolvere problemi nati nel corso degli ultimi due mesi. Non esagerate con gli impegni lavorativi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 3 ottobre 2022), sta per iniziare una settimana interessante all’insegna di Venere. Una semplice amicizia potrebbe diventare qualcosa di più e sono possibili ritorni di fiamma. Per le coppie è il momento giusto per recuperare un distacco. Per quanto riguarda il lavoro, si attendono buone notizie.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, fate attenzione agli amori troppo lontani o inarrivabili dal momento che potreste essere indecisi tra due storie tra passato e presente. Attenzione alle spese.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sta iniziando un periodo più di riflessione che di azione in cui è possibile essere chiamati a scegliere tra due storie. Le coppie devono ritrovare serenità. Per quanto riguarda il lavoro, aumenta la responsabilità e la voglia di mettersi in gioco.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 3 ottobre 2022), tensioni per i single questa settimana mentre le coppie possono ritrovare serenità: i rapporti messi a repentaglio sono a rischio. Agitazione anche sul lavoro. Tranquilli: tutto passa.

PESCI

Cari Pesci, Venere potrebbe portare un grande amore mentre le coppie in crisi potranno recuperare il terreno perso. Per quanto riguarda il lavoro, può esserci una bella soddisfazione in arrivo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: una semplice amicizia potrebbe diventare qualcosa di più.