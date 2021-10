Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 25 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 25 ottobre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la settimana partirà all’insegna di Venere che risveglierà la passione. Avrete però ancora qualche tensione di troppo per cui cercate di evitare le discussioni e di rispondere sempre a tono.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, presto vedrete un cambiamento sostanziale nelle questioni sentimentali. Novembre sarà sicuramente migliore: vi attende un periodo di relax e grandi soddisfazione con la persona del cuore. Per i single si aprono le porte verso nuove conoscenze.

GEMELLI

Cari Gemelli, non sarete più disposti a cedere neanche un grammo della vostra energia a persone pesanti ed egocentriche. Sarete pronti a far entrare nella vostra vita persone positive e altamente costruttive.

CANCRO

Cari Cancro, il vostro vero carburante è l’amore. Sarà una settimana positiva per quanto riguarda i soldi e il lavoro, specie per chi ha una propria attività. Per quanto riguarda i sentimenti e le emozioni, potrebbero esserci dei disagi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 25 ottobre 2021), nelle prossime ore sarete passionali ma ponderati allo stesso tempo nelle vostre scelte. Cuore e ragione agiranno in perfetto equilibrio.

VERGINE

Cari Vergine, state vivendo un momento altamente favorevole. Avete bisogno di sicurezze a livello economico, quindi vi state dando da fare il più possibile per cercare di mettere da parte qualcosa nel caso ci fossero periodi di crisi in futuro.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: settimana positiva per quanto riguarda i soldi e il lavoro.

