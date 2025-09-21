Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 22 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 22 settembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana di fine settembre sarà caratterizzata da un forte desiderio di cambiamento. La Luna nel corso delle prossime ore favorirà nuovi inizi, in particolare sul fronte lavorativo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 22 settembre 2025), le prossime saranno delle giornate intense dal punto di vista lavorativo. Le stelle consigliano di non rimandare decisioni importanti, soprattutto se legate a contratti o collaborazioni. Agite ora. In amore è tempo di chiarimenti: parlate con il partner. E’ inutile tenersi tutto dentro.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi attende una settimana di grande energia sotto diversi punti di vista. La creatività sarà il vostro punto di forza e vi permetterà di affrontare situazioni che richiedono ingegno e furbizia. Previsti diversi momenti piacevoli con la persona amata, con possibilità di fare progetti futuri.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore e giornate dovrete affrontare alcune riflessioni. Le stelle invitano a fare chiarezza su alcune relazioni, sia personali sia professionali instaurate da tempo. La passione sarà protagonista, ma sarà importante non lasciarsi trasportare da gelosie immotivate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 22 settembre 2025), questa settimana di fine mese porterà con se nuove opportunità lavorative. Una proposta interessante potrebbe arrivare intorno a metà settimana. I rapporti di coppia ritrovano stabilità dopo un periodo altalenante.

VERGINE

Cari Vergine, nel corso delle prossime ore sarete chiamati a concentrarvi sugli obiettivi lavorativi. Questa settimana sarà ideale per mettere ordine e pianificare il futuro. Il dialogo sarà la chiave per rafforzare il legame con il partner.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: vi attende una settimana di grande energia.