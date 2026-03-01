Icona app
Ultimo aggiornamento ore 12:02
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 2 marzo 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 2 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 2 marzo 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete in una fase di recupero. Dopo tensioni o rallentamenti, ora sentite che qualcosa si rimette in moto. Attenzione però alle parole: quando siete nervosi rischiate di essere troppo diretti. In amore serve più pazienza, soprattutto nelle coppie di lunga data. I single devono buttarsi senza troppe paure. Nel lavoro c’è un piccolo ostacolo, ma avete la grinta per superarlo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 2 marzo 2026), il cielo vi invita alla stabilità. Avete bisogno di certezze, soprattutto nei sentimenti. Se una storia non vi convince più, ora volete chiarezza. Le coppie solide possono parlare di progetti concreti. Nel lavoro siete favoriti, ma attenzione alle spese: meglio pianificare con prudenza. La seconda parte della giornata è più serena.

GEMELLI 

Cari Gemelli, siete vivaci e pieni di idee. Il problema è che volete fare tutto insieme. Concentratevi su un obiettivo preciso. In amore torna la leggerezza: flirt favoriti, ma se c’è già qualcuno nel vostro cuore evitate ambiguità. Nel lavoro una proposta può arrivare all’improvviso: valutate con calma.

CANCRO

Cari Cancro, siete emotivi e profondi. Le stelle parlano di chiarimenti importanti. In amore non tenete tutto dentro: parlate. Le coppie devono superare un piccolo malinteso. Nel lavoro arrivano responsabilità nuove: vi spaventano, ma vi faranno crescere. Serata più dolce.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 2 marzo 2026), siete tra i protagonisti del cielo. Il Sole vi dona carisma e forza. In amore c’è passione, ma anche orgoglio: non pretendete sempre di avere ragione. Nel lavoro possibili conferme o riconoscimenti. È il momento di farvi avanti e chiedere ciò che meritate.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di organizzazione. State sistemando questioni pratiche che vi portate dietro da tempo. In amore però serve più spontaneità: non tutto può essere analizzato. Nel lavoro buone notizie in arrivo, ma attenzione allo stress fisico.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: siete vivaci e pieni di idee. Il problema è che volete fare tutto insieme. Concentratevi su un obiettivo preciso.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca