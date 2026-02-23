Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 23 febbraio al 1 marzo 2026) per tutti i segni

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 23 febbraio al 1 marzo 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 23 febbraio al 1 marzo 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 23 febbraio al 1 marzo 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore potrete contare su un buon carico di energia per affrontare nuove sfide. Usate questa settimana per prendere iniziative concrete, ma senza trascurare l’ascolto degli altri, in particolare nelle relazioni affettive.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, il periodo sarà di riflessione e stabilità. Dedicate del tempo alla famiglia e a risolvere eventuali tensioni con pazienza e diplomazia.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana vivace, ideale per la comunicazione e per fare nuovi incontri. Cercate di mantenere la concentrazione sul lavoro evitando dispersioni.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso dei prossimi giorni potreste sentirvi più sensibili e bisognosi di tranquillità. Prendetevi cura di voi e affidatevi al supporto degli affetti per superare alcuni momenti di tensione che si potrebbero palesare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (23 febbraio-1 marzo 2026), state vivendo una fase di grande energia e determinazione. Questo è il momento giusto per affermarsi sul lavoro e per chiarire eventuali situazioni in sospeso in amore.

VERGINE

Cari Vergine, dovrete prestare attenzione ai dettagli, soprattutto in ambito lavorativo. Pianificate con cura le prossime mosse ed evitate decisioni affrettate.

BILANCIA

Cari Bilancia, potrete beneficiare di un periodo favorevole nelle relazioni personali. Cercate di chiarire malintesi e puntate sull’armonia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vivrete un periodo particolarmente intenso, con emozioni forti. Cercate di incanalare questa energia in modo positivo e di evitare conflitti inutili, soprattutto sul lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, nuove possibilità, soprattutto nel lavoro. Cercate di essere flessibili e cogliere le opportunità che si presenteranno, mantenendo un atteggiamento positivo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potrete contare su concentrazione e perseveranza. Sfruttate questa settimana per portare avanti progetti importanti e per organizzare al meglio i vostri impegni.

ACQUARIO

Cari Acquario, sarete particolarmente creativi e ispirati. Cercate di seguire le vostre intuizioni. Non dovete temere di proporre idee innovative, specie nelle relazioni sociali.

PESCI

Cari Pesci, questo per voi è un momento di introspezione e crescita interiore. Prendetevi cura delle emozioni e dedicate tempo a voi stessi.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
