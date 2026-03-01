Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 2 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 2 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate equilibrio dopo giorni un po’ agitati. In amore si può chiarire una tensione recente. I single sono affascinanti più del solito. Nel lavoro una trattativa può sbloccarsi grazie alla vostra diplomazia. Non rimandate decisioni importanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 2 marzo 2026), cielo intenso e magnetico. Siete determinati e pronti a cambiare ciò che non funziona. In amore la passione è forte, ma attenzione alla gelosia. Nel lavoro potete ottenere un vantaggio se vi muovete con intelligenza. Non abbiate fretta.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di novità. Le stelle parlano di movimento e cambiamento. In amore serve più presenza: non potete sempre scappare quando le cose si fanno serie. Nel lavoro arriva un’occasione interessante, soprattutto per chi vuole cambiare strada.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concreti e determinati. Il cielo vi invita però a essere meno rigidi nei sentimenti. In amore serve più dolcezza. Nel lavoro risultati in arrivo, anche se graduali. La vostra costanza sarà premiata.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 2 marzo 2026), periodo creativo e rivoluzionario. Avete voglia di cambiare qualcosa nella vostra vita. In amore possono nascere storie fuori dagli schemi. Nel lavoro idee brillanti, ma curate i dettagli pratici.

PESCI

Cari Pesci, siete romantici e intuitivi. Il cielo parla di emozioni profonde e nuove consapevolezze. In amore chi ha sofferto può ripartire. Nel lavoro un’intuizione può rivelarsi vincente. Fidatevi del vostro istinto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: siete romantici e intuitivi. Il cielo parla di emozioni profonde e nuove consapevolezze.