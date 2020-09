Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 14 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 14 settembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 14 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di domani sarà una giornata positiva, specie in amore, grazie alla Luna favorevole che vi protegge. In generale dovete cercare di capire chi sta dalla vostra parte e chi no, ed allontanare questi ultimi. Sul lavoro negli ultimi mesi ci sono state forti tensioni per cui avete voglia di cambiare aria: presto arriveranno ottime opportunità.

TORO Cari Toro, quella di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata difficile per il vostro segno. La Luna è dissonante e in amore se ci sono stati problemi, domani si potrebbero vivere momenti di agitazione nei rapporti con il partner. Cercate quindi di mantenere la calma. Sul lavoro la giornata sarà all’insegna della confusione, ma poi le cose miglioreranno.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di domani sarà una giornata positiva, visto che la Luna è ancora nel segno. Ottime prospettive soprattutto in amore. Se ci sono problemi rimasti in sospeso, cercate di risolverli. Sul lavoro è arrivato il momento di staccare la spina: sarà un lunedì faticoso. Mantenete la calma ed evitate litigi con colleghi e superiori.

CANCRO

Cari Cancro, quella di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata difficile a livello sentimentale. Avete molti dubbi nei confronti del partner, per cui pensate sia arrivato il momento di voltare pagina. Se ritenete la storia giunta al capolinea, abbiate il coraggio di ammetterlo e preparatevi alle conseguenze. Sul lavoro ci saranno piccoli problemi con un collega. Abbiate più fiducia in voi stessi.

LEONE

Cari Leone, giornata davvero positiva a livello sentimentale. Approfittatene perché le stelle sono dalla vostra parte. Giornate davvero ricche di novità per i single: l’amore è dietro la porta e potreste presto fare incontri molto interessanti. Dovete solo darvi da fare e avere più fiducia in voi stessi. Sul lavoro sarete parecchio impazienti e nervosi.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox il mese di ottobre sarà davvero speciale, perché ci sarà Venere nel segno. In amore, dopo un periodo complesso, avete bisogno di qualche certezza in più. Sul lavoro giornata all’insegna dell’inquietudine, soprattutto nel pomeriggio. Presto tutto migliorerà.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dell’Ariete. Giornata molto positiva specie in amore, grazie al favore della Luna.

