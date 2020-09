Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 14 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 14 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox avete recuperato fiducia e ottimismo in amore, dopo un periodo complesso. Molte coppie sono uscite dalla crisi, ma per chi ancora vive momenti difficili è bene che si parli a quattrocchi e provi a risolvere le tensioni in corso. Sul lavoro avete voglia di novità e tuffarvi in progetti diversi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo il guru delle stelle è una giornata in cui dovrete fare parecchia attenzione, specie in amore, per non cedere alle provocazioni. Insomma una giornata particolare in cui tenere gli occhi ben aperti, perché c’è sempre chi vuole mettervi il bastone fra le ruote. Sul lavoro mantenete la calma pur difendendo le vostre idee.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di domani sarà molto interessante per quanto riguarda l’amore. Se avete problemi da risolvere, fatelo il prima possibile, altrimenti potreste pentirvene. Sul lavoro le tensioni non mancano, ma presto si presenteranno nuove opportunità da valutare, ed eventualmente cogliere al volo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata positiva per i sentimenti, specie per le coppie solide e di lunga data. Presto ritroverete il piacere dei piccoli gesti insieme. Da ottobre inoltre Venere sarà nel segno. Sul lavoro sarà un lunedì di scelte importanti: valutate bene pro e contro. Potreste dover accettare un compromesso.

ACQUARIO

Cari Acquario, quella di domani è una giornata davvero difficile, specie in amore, a causa di Luna e Venere in opposizione. Mantenete la calma. Anche sul lavoro potreste vivere dei contrasti spiacevoli con chi vi è attorno, cercate di chiarirvi e soprattutto di non rovinare un rapporto importante per colpa del vostro pessimo umore.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox se vivete una relazione ormai in crisi, potreste decidere di tagliare i ponti per sempre con il partner e voltare pagina. D’altronde meglio non portare troppo per le lunghe la cosa. Sul fronte lavorativo arriveranno nuove occasioni, valutate bene pro e contro prima di accettare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: giornata positiva in amore specie per le coppie solide e durature.

